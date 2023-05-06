أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، إسقاط صاروخ روسي من طراز "كينجال" فرط الصوتي، بمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح قائد القوات الجوية الأوكرانية، نيكولاي أوليشوك في بيانٍ له، أن القوات الروسية أطلقت ليلة 4 مايو/أيار الماضي، الصاروخ " كينجالX-47" من أراضيها عبر مقاتلة "ميغ -31 كي (MiG-31K)".

وأوضح "أوليشوك"، أن القوات الجوية الأوكرانية، أسقطت الصاروخ في أجواء منطقة كييف بمنظومة "باتريوت".

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، نشبت حربًا بين روسيا وأوكرانيا، تبعه إدانات دولية وعقوبات اقتصادية على موسكو​​​​​، التي تشترط تخلي "كييف" عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".