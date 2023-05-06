الناشطة البرغوثي: عمليات المقاومة ستبقى مستمرة ومتصاعدة ضد قوات الاحتلال بالضفة

قال الناشطة السياسية فادية البرغوثي، إن عمليات المقاومة ستبقى مستمرة ومتصاعدة ضد قوات الاحتلال في الضفة المحتلة.

وبينت البرغوثي أن الاحتلال الصهيوني يسعى لوأد المقاومة في الضفة المحتلة.

وأضافت: "الاحتلال يهدف إلى القضاء على المقاومة من أجل إرضاء المجتمع الصهيوني، ولكنه يفشل في ذلك".

وأوضحت أن الاحتلال الصهيوني عاجز عن تحقيق الأمن والأمان لمستوطنيه، مشيرة إلى أن جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته لن تنجح في القضاء عليهم.

وشيعت الجماهير الفلسطينية في طولكرم ظهر اليوم السبت جثماني الشهيدين القساميين، حمزة خريوش وسامر الشافعي اللذين ارتقيا في اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم طولكرم.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدي طولكرم، القساميان خريوش والشافعي، ووجهت التحية لأبطال المقاومة الذين استطاعوا اكتشاف القوة الخاصة، وخاضوا معها اشتباكا ضاريا وأوقعوا في صفوفها إصابات محقّقة.

وقالت إن تصاعد جرائم الاحتلال ونزيف الدم الفلسطيني المتواصل والخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك، يستدعي مواصلة اليقظة والنفير واستنهاض كل الطاقات الشعبية والميدانية لصد العدوان والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا.