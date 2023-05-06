وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

نظم عوائل الشهداء وقفة أمام منزل الشهيد الأسير خضر عدنان في جنين، للمطالبة باسترداد جثمانه، وجثامين 133 شهيدا محتجزة في لدى سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، وسط مشاركة شعبية وفصائلية واسعة.

جاء ذلك، خلال فعاليات شعبية نظمها عوائل الشهداء في بلدة عرابة جنوب غرب جنين مساء اليوم السبت، بمشاركة القوى الوطنية والإسلامية.

وشارك في الوقفة عائلة الشهيد خضر، وأهالي شهداء من القدس وفلسطيني الداخل المحتل، وكافة محافظات الوطن.

ورفع المشاركون صور الشهداء المحتجزة جثامينهم، مطالبين سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد عدنان وكافة جثامين الشهداء المحتجزة.

ودعا متحدثون في الوقفة، أحرار العالم والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال، من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة، مطالبين جماهير الشعب الفلسطيني بتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف والسير على درب الشهداء.

ولا تزال الاحتلال تحتجز جثامين 133 شهيدا منذ عام 2015، منهم 12 أسيراً، و12 طفلاً وشهيدة، إضافة لـ 256 شهيدًا في مقابر الأرقام، وفقاً لإحصائية مركز القدس.