اجتماع طارئ لـ(الجامعة العربية) غداً الأحد لبحث انتهاكات الاحتلال

أعلنت جامعة الدول العربية عن نيتها عقد اجتماع طارئٍ يوم غدٍ الأحد، على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبها.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن الاجتماع يأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس إلى هجمة شرسة تشنها سلطات الاحتلال، بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي.

وأكد أن الاحتلال يمعن في انتهاكاته اليومية في المسجد الأقصى، واقتحام مصلى باب الرحمة عدة مرات والاستيلاء على محتوياته، محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.