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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الدول ذات أعلى ديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للعام 2023
07 مايو 2023 . الساعة: 08:57 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282698
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