الاحتلال يهدم مدرسة شرق بيت لحم وسط اندلاع مواجهات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة بمنطقة "جيب الذيب" في بيت تعمر شرق بيت لحم، وسط اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال بآليات عسكرية بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5، وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من الوصول إليها قبل أن تهدم المدرسة، وتستولي على محتوياتها.

وتضم المدرسة نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع، وكانت قد تعرضت للهدم عام 2017 قبل أن تبنى من جديد في العام ذاته.

والمدرسة تقع على مساحة 8 دونمات تبرع بها أفراد من عشيرة الزواهرة، بأوراق ثبوتية مسجلة في "الطابو"، وبنيت من الطوب والصفيح، وتخدم طلبة من مناطق جيب الذيب، والزواهرة، والوحش، وابو محيميد.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال المركزية أصدرت قرارا بهدم المدرسة في شهر اذار/ مارس الماضي، بعد أن رفضت التماسا قدمته مؤسسات حقوقية لوقف هدم المدرسة.

واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.