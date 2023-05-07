(بن غفير) يواصل التهديد بحل حكومة (نتنياهو)

هدد وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير، بحل حكومة اليمين (الإسرائيلية) بقيادة بنيامين نتنياهو، حال عدم تبنيها "خطاً يمينياً متطرفاً".

ونقلت صحيفة (معاريف) العبرية عن مقربين من بن غفير قولهم: "إنه على الرغم من أنه لا توجد لديهم مصلحة في حل الحكومة إلا أن الحزب غير معني بالبقاء في حكومة يمينية على الورق فقط".

فيما قال بن غفير إن لديه قائمة مطالب يسعى لتحقيقها قبل العودة للتصويت مع الائتلاف الحكومي، كما أنه يهدد بعدم حضور جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد.

فيما يسعى بن غفير لتنفيذ 10 وعود انتخابية كان قد وعد بها ناخبيه قبيل الانتخابات وعلى رأسها منع الأسرى الفلسطينيين من استخدام الهواتف العمومية، والعودة إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة وانتهاج قبضة حديدية في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وجاء على لسان بن غفير أن نتنياهو سيعلم قوة 6 مقاعد لحزب (القوة اليهودية) الذي يتزعمه حال التصويت على قوانين لصالح الائتلاف حيث بإمكانه إسقاط تلك القوانين.