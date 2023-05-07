مجلس النواب الأردني يرفع الحصانة عن النائب العدوان

أفادت وكالة الأنباء الأردنية، يوم الأحد، بأن مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، بالتزامن مع إفراج سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) عنه.

وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي إن مجلس النواب اتخذ قرارًا برفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة.

وفي السياق، أوضح مصدر مسؤول للوكالة الأردنية الرسمية أن "الجهات الرسمية، وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة".

وقال المصدر: "يأتي قرار الإحالة استنادًا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى".

وأفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن النائب الأردني، وسلّمته إلى سلطات بلاده، بناءً على اتفاق بين (تل أبيب) وعمّان، وفق مصادر (إسرائيلية).

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن الاتفاق يقضي بتسليم النائب العدوان إلى بلاده لمعاقبته على تهريب مئات قطع السلاح عبر معبر الكرامة.