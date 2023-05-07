بيريز يحسم مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد

علق فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لأول مرة على أنباء رحيل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة منتخب البرازيل.

وقال بيريز، عقب تتويج ريال مدريد بلقب كأس الملك: "نحن سعداء جدا بأنشيلوتي.. لا أريد أن أسمع عن ذلك (ارتباطه بالبرازيل)، ويوجد عام متبقي في عقده".

وفي السياق ذاته، أكد أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "قلت عدة مرات، عقدي مع ريال مدريد مستمر حتى 2024".



وارتبط اسم أنشيلوتي في الأشهر الأخيرة بتولي تدريب المنتخب البرازيلي، حيث يعد المرشح المفضل للاتحاد البرازيلي.



وتوج ريال مدريد بطلا لكأس الملك، للمرة 20 في تاريخه، بالفوز بنتيجة 2-1 على أوساسونا مساء أمس السبت.