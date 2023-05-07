برشلونة يهدد 4 لاعبين تمهيداً لعودة ميسي

يخطط برشلونة لبيع عدة لاعبين في الصيف المقبل، من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني.

ويحتاج البارسا لتوفير 200-250 مليون يورو خلال الصيف، من أجل تسجيل العقود الجديدة وإبرام صفقات، على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يخطط لبيع الرباعي فرانك كيسي وفيران توريس وإريك جارسيا وماركوس ألونسو، من أجل تحقيق دخل مالي، لإبرام الصفقات الجديدة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الرباعي يرفض الرحيل، لكن إدارة برشلونة تنوي التهديد بأن من سيصر على البقاء سيحصل على فرص محدودة للمشاركة بالمباريات.

وأوضحت أن برشلونة يبحث عن رعاة للأكمام والجزء الخلفي من السروال، كما يريد التوقيع مع إحدى شركات الطيران لتسهيل عودة ميسي إلى "سبوتيفاي كامب نو".