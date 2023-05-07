وصول الدفعة الثالثة من حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر

أفادت سفارة فلسطين في مصر عن وصول الدفعة الثالثة من الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا القادمين من السودان إلى مطار القاهرة الدولي.

وجرى اجلاءهم المواطنين من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولي وهم في طريقهم إلى قطاع غزة.

وكان في استقبالهم بالمطار وفد سفارة فلسطين بالقاهرة ويرافقهم مندوبو السفارة لنقلهم من المطار إلى معبر رفح البري.

وأكد السفير الفلسطين في مصر دياب اللوح أن السفارة بمصر تباشر عمليات إجلاء أبناء شعبنا من المنافذ البرية والجوية المصرية وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة ووجهات أخرى.

وأكد تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات وصولا إلى معبر رفح البري.