مواطنون غاضبون يشيعون جثمان الشاب ديار عمري بالداخل المحتل

شيّع حشد كبير من المواطنين عصر اليوم الأحد، جثمان الشاب ديار عمري من صندلة بالداخل المحتل، والذي لقي مصرعه أمس السبت على يد (إسرائيلي).

وخلال التشييع، رفع المواطنون المشاركون في التشييع الأعلام الفلسطينيين ونددوا بقتل ديار.

وعمّ الإضراب الشامل في قرية صندلة اليوم الأحد احتجاجًا على إعدام الشاب ديار عُمري من القرية أمس السبت برصاص مستوطن (إسرائيلي) بعد شجار وقع بينهما قرب القرية.

وقالت اللجنة المحلية في صندلة: "نحن أهالي بلدة صندلة نعلن استنكارنا التام لجريمة القتل بدم بارد والإعدام الميداني بحقّ الشاب الشهيد ديار عمري ابن بلدتنا صندلة. تأتي هذه الجريمة النكراء في ظلّ الأجواء المشحونة في البلاد ودون أي سبب يستدعي القتل وما من مبرّر للقتل".

وأضافت أنه "نعلن بهذا عن إضراب شامل في بلدتنا صندلة، ونرجو أن تنضم لنا سائر قرى مرج ابن عامر. كما ندعو لجنة المتابعة لقضايا الفلسطينيين في البلاد لعقد جلسة نقاش طارئة، والدعوة لإضراب شامل على صعيد قطري في جميع أرجاء البلاد".