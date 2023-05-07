أجهزة السلطة تختطف المطارد للاحتلال إسماعيل أبو الوفا من جنين

اختطفت أجهزة أمن السلطة اليوم الأحد، المطارد للاحتلال الإسرائيلي إسماعيل أبو الوفا من محافظة جنين، وذلك ضمن تواصل مسلسل الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

وداهمت قوات كبيرة من أجهزة السلطة جنين، واقتادت أبو الوفا بطريقة همجية، فيما مددت أجهزة السلطة بالخليل اعتقال الطالب في كلية الطب عمر همام مرعي لمدة 10 أيام.

واعتقلت أجهزة السلطة كلاً من: عمر محمود غوانمة (17 عاماً)، ومجد نائل نخلة (17 عاماً)، ومصطفى نضال زيد (18 عاماً)، وهم من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في مخيم الجلزون.

والشاب عمر غوانمة هو نجل القيادي المحرر محمود غوانمة "أبو عثمان"، الذي أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات ونصف، وعمه القيادي الراحل محمد عبد الفتاح غوانمة من قادة ومؤسسي حركة الجهاد الإسلامي.

ورغم حاجته لمتابعة صحية بسبب ظروفه المرضية، تواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر سامر عبد اللطيف منذ 12 يوما في سجن أريحا المركزي.

وتختطف أجهزة السلطة في الخليل الشاب منصور نصار الطل من بلدة الظاهرية جنوب المدينة، والطالب بجامعة بوليتكنك فلسطين براء بلوط لليوم السابع على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اختطاف المـطارد موسى عطا الله لأكثر من 130 يوماً، والضابط في الأمن الوطني عماد عودة لأكثر من 210 أيام، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، لكن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطارد مصعب اشتية منذ عدة أشهر.

حرية نيوز