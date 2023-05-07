حنيني: اختطاف أجهزة السلطة المطارد للاحتلال إسماعيل أبو الوفا سلوك مستهجن ومُدان 

أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني، أنّ اختطاف أجهزة السلطة المطارد للاحتلال الصهيوني إسماعيل أبو الوفا سلوك مستهجن ومُدان ومرفوض، ويتناقض مع الحالة الثورية التي يخوضها شعبنا ضد الاحتلال في ظل تصاعد جرائمه وآخرها اغتيال خمسة من أبطال كتائب القسام في نابلس وطولكرم.

وشدد حنيني على ضرورة الإفراج الفوري عن المختطف أبو الوفا وعن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، والذين يقاسون أسوأ ألوان التعذيب والمعاناة بحجج أمنية واهية، ضمن سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال التي ينتهجها التيار المتنفذ في السلطة.

وقال إن شعبنا الذي يواجه سياسات الاحتلال الإجرامية والعنصرية والإحلالية بحاجة إلى وحدة الصف والتماسك الداخلي والمناعة الوطنية ليكون قادرا على المواجهة وصد العدوان والدفاع عن النفس، وإن سياسة التنسيق الأمني والباب الدوار ومواصلة السلطة استهداف خصومها السياسيين يُضعف الجبهة الداخلية ويعري ظهر شعبنا ويدمر السلم المجتمعي.

ودعا القيادي في حركة حماس القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية لإدانة اعتقال المطارد أبو الوفا والتنديد بسياسات السلطة الأمنية والمخالفة لأعراف وقيم ومبادئ شعبنا الثائر في وجه الاحتلال، والدفع بكل الوسائل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين عاجلا غير آجل.

واختطفت أجهزة أمن السلطة اليوم الأحد، المطارد للاحتلال إسماعيل أبو الوفا من محافظة جنين، وذلك ضمن تواصل مسلسل الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.