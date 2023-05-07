موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وزارة التضامن الاجتماعي2023 ،، أتاحت وزارة التضامن رابطًا للاستعلام عن التكافل والكرامة بالرقم الوطني 2023.

بعد الزيادة في البحث عن طالبي الدعم المقدم من الدولة، للحصول على رابط للاستعلام عن التكافل والكرامة مع الرقم الوطني 2023، حيث يمكن الاستعلام عن الأشخاص المقبولين في البرنامج أو تقديم شكوى أو تظلم عبر الرقم الوطني مع المواطن.

تكافل وكرامة 2023 رابط الاستعلام بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، كالتالي:

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع هيئة التأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي من هنا:

موعد صرف تكافل وكرامة

من المقرر أن يكون موعد صرف تكافل وكرامة في يوم 15 مايو 2023

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رقم تظلمات أو شكاوى تكافل وكرامة

يستطيع المتقدمون للحصول على معاش تكافل وكرامة تقديم تظلم من الرفض عبر الخط الساخن 19680.

ويمكن تقديم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني من هنا:

ويمكن تقديم شكوى أيضًا عبر نفس رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من الرابط التالي من هنا

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يجب التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

توجد عدة شروط للاشتراك في معاش تكافل وكرامة كما يلي:

الأسرة لديها أطفال «على الأقل طفل واحد» من سن الميلاد وحتى سن 18 سنة.

يشترط أن يكون الأطفال من سن 6 سنوات مقيدة في المدارس.

رب الأسرة أو زوجته لا يحصلوا على معاش تأميني أو معاش مُحول.

الأسرة لا تمتلك أراضي أكثر من نصف فدان ولا يكون لديها سيارات، جرارات، عقارات.

الأسرة لا تحصل على أي مساعدات منتظمة من جهات أخرى.

رب الأسرة أو زوجته لا يعملوا في وظائف حكومية او خاصة.

شروط التقديم لبرنامج كرامة وتكافل

أن يكون الفرد ذو الإعاقة لديه إعاقة تمنعه عن العمل بشكل منتظم، على أن تكون نسبة العجز أكثر من 50 % بناء على قرار اللجنة الطبية بالقمسيون الطبى المميكن.

المسن الذى تعدى 65 سنة.

أن يكون مريض بمرض مزمن يعجزه عن العمل، ويثبت ذلك بقرار اللجنة الطبية بالقمسيون الطبي المميكن أو من لديه بطاقة خدمات متكاملة.

الأيتام الذين توفي والديهم أو توفي الوالد وتزوجت الوالدة.

عدم امتلاك أراضي أكثر من فدان ولا يكون للأسرة أي حيازات، سيارات، جرارات أو عقارات تدر دخلاً يستفيد به ذو الإعاقة أو المسن.

عدم حصول ذو الإعاقة أو المسن على معاش تأميني أو معاش مُحول.

لا يعمل بوظيفة حكومية او خاصة ومؤمن عليه.

وأوضحت التضامن أنه يتم التقدم لبرنامج تكافل وكرامة مجانا ولا يتطلب دفع أي مبالغ، ويكون من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لنطاق سكن المواطن.

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