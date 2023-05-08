سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم الاثنين 8/5/2023

شهد سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الأحد 8 مايو 2023 استقراراً مقابل الشيكل.

وفيما يلي أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم:

الدولار الأمريكي: 3.64 شيكل

الدينار الأردني: 5.12 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.01 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

يشار إلى أن أسعار العملات مقابل الشيكل يشهد تقلباً من وقت لأخر خلا النهار، ويرتبط ذلك بأداء الاقتصاد (الإسرائيلي)، إضافة إلى التوترات السياسية والأمنية في المنطقة، عدا عن قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة.