سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين 8 مايو2023،،سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية،، شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين 8 مايو 2023، ارتفاعَا كبيرَا في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، حيث وصلت في دمشق إلى 8600 ليرة للشراء، مقابل 8700 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

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سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في دمشق اليوم، 9473 ليرة للشراء، و 9588 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية في دمشق

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية في دمشق 438 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 446 ليرة سورية.

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