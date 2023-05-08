سعر الذهب اليوم في سوريا،، سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 8 مايو 2023،، شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنبن 8 مايو 2023، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الفورية الصباحية، مقارنة بأسعار يوم أمس.

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سعر غرام الذهب عيار 24 في سوريا: 162.272 ليرة، ما يعادل 64.59 دولار.

سعر غرام الذهب عيار 22 في سوريا: 148.751 ليرة، ما يعادل 59.20 دولار.

سعر غرام الذهب في عيار 21 في سوريا: 141.991 ليرة، ما يعادل 56.51 دولار.

📌 المحامي خالد زبارقة: "الشيخ عكرمة صبري يبلغ من العمر 85 عامًا ويعاني من مشاكل #صحية، ومجرد استدعاءه والتحقيق معه يشكل خطورة على حياته". Posted by ‎الرسالة‎ on Monday, May 8, 2023

سعر غرام الذهب عيار 18 في سوريا: 121.706 ليرة، ما يعادل 48.44 دولار.

سعر غرام الذهب عيار 14 في سوريا: 94.659 ليرة، ما يعادل 37.67 دولار.

سعر غرام الذهب عيار 12 في سوريا: 81.136 ليرة، ما يعادل 32.29 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 5.046.661 ليرة، ما يعادل 2.009دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.135.932 ليرة، ما يعادل 452.11دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 162.272.046ليرة، ما يعادل 64.585 دولار.

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