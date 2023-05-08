برشلونة يضع شرطاً وحيداً لعودة نيمار

رحَّب برشلونة بعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى "سبوتيفاي كامب نو" الصيف المقبل.

وزعمت العديد من التقارير بأن باريس يرغب في التخلص من نيمار؛ بسبب وجود أزمة شخصية مع زميله كيليان مبابي، بالإضافة إلى توتر علاقته مع جماهير باريس وكثرة إصاباته.

وقالت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، إن برشلونة لن يرفض عودة نيمار، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن ذلك لن يحدث إلا في حالة الموافقة على شروط البارسا.

ويشترط برشلونة أن تكون عودة نيمار على سبيل الإعارة، مع استغناء اللاعب عن جزء كبير من راتبه، أو موافقة باريس على دفعه أثناء الإعارة.

ويرتبط نيمار صاحب الـ31 عامًا، بعقد مع باريس حتى 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وسبق أن زعمت تقارير بأن برشلونة مستعد للتخلص من عدة أجنحة هجومية هذا الصيف لتوفير أموال مثل رافينيا، وفيران توريس، وأنسو فاتي، بالإضافة إلى احتمالية بيع عبد الصمد الزلزولي، إذا حصل على عرض مناسب.