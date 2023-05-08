الحقوقية هريش: طلبة الكتلة الإسلامية المتعقلين بسجون السلطة يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب

قالت الصحفية والناشطة الحقوقية أسماء هريش، إن طلبة الكتلة الإسلامية المتعقلين بسجون السلطة يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب.

وأكدت أن حملة الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة، لم تقتصر على طلبة الكتلة في جامعة بوليتكنك فقط بل، إن طلبة الكتلة مستهدفون في كل جامعات الضفة.

وبينت هريش في تصريح لقناة حطين الرقمية، أن هناك حملة اعتقال مستمرة من السلطة لأبناء الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين.



وأضافت: "السلطة لا تزال تعتقل خمسة من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين وعلى رأسهم طارق عمرو منسق الكتلة في الجامعة".

وأشارت إلى أنه وبحسب التقارير الواردة فإن طلبة الكتلة الإسلامية يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب في سجون السلطة وتم نقل عددا منهم إلى مسلخ أريحا.

وشددت على أن أجهزة السلطة ترسل رسائل تهديد لطلبة الكتلة الإسلامية في الجامعات، مبينة أن ملاحقة واعتقال أجهزة السلطة لطلبة الكتلة يجعلهم يفقدون حياتهم الدراسية في الجامعات.

وأوضحت أن السلطة تعتقل طلبة الكتلة الإسلامية بحجة العمل النقابي داخل الجامعة الذي كفلته كل القوانين.