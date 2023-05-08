ميسي يوافق على عرض الهلال السعودي

فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، عن موافقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على الانتقال لصفوف الهلال السعودي.

وينتهي عقد ميسي مع “بي إس جي”، بنهاية الموسم الحالي، ودخل البرغوث في أزمات مع نادي العاصمة الفرنسية، وأصبح رحيله مسألة وقت ليس أكثر.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، فإن ميسي، وافق بالفعل على عرض الهلال السعودي.

وأضاف: “سيقبل بوسكيتس أيضا عرضا لمدة موسمين من الهلال، كما أن جوردي ألبا سينضم لهما إذا توصل لاتفاق بإنهاء عقده مع برشلونة”.

يذكر أن بوسكيتس، حصل على مهلة من إدارة برشلونة لحسم قراره النهائي؛ حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وتوجد محاولات لإقناعه بالبقاء.