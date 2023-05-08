المحررة عطاف عليان تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الثاني

تواصل الأسيرة المحررة عطاف عليان، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي إضرابها واعتصامها أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان، والشهداء المحتجزة جثامينهم.

عطاف داود عليان (61 عامًا) من مدينة بيت لحم، أسيرة محررة أمضت نحو 14 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وخطَّطَت "عليان" لتنفيذ عملية استشهادية بسيارة مفخخة، في مقر رئاسة وزراء الاحتلال في مدينة القدس عام 1987، لكنها اعتقلت قبل تنفيذ العملية.

وخضعت لتحقيقات قاسية تجاوزت الأربعين يومًا، في مركز تحقيق المسكوبية بالقدس، حيث خاضت أولى تجاربها في الإضراب عن الطعام والشراب والكلام مدة 12 يوماً.