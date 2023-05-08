نجم مانشستر سيتي يتوعد بالقضاء على ريال مدريد

رفض برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، الحديث عن سحر ريال مدريد في دوري الأبطال التي تعتبر بطولته المفضلة له، قبل مواجهة الفريقين، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.



وقال سيلفا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لدينا الكثير من الاحترام لريال مدريد، لكن لا خوف منهم. لماذا نخافهم؟".



وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالشعار أبدا، فإذا لم يكن لدى ريال مدريد مودريتش، وكروس، وفينيسيوس وبنزيما، فلن يفوزوا بأي شيء؛ لأن القميص لن يفعل ذلك بمفرده".



وتابع: "سنكون أغبياء إذا لم نحترم ريال مدريد، لكن لدينا هدف وهو القضاء عليهم، مع العلم أننا خسرنا العام الماضي في ظروف صعبة، وهذه المرة سنجعلها مختلفة".

