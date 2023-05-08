الأسير القسامي عباس السيد يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الأسير عباس السيد (58 عامًا) من طولكرم، دخل اليوم الاثنين، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك منذ اعتقاله في عام 2002.

وأوضح نادي الأسيـر أنّه واجه عقب اعتقاله، تحقيقاً قاسياً استمر لمدة 5 شهور متواصلة، وتعرض للمطاردة لمدة أشهر، ولاحقًا، وبعد سنوات حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد المكرر 35 مرة، إضافة إلى 150 عامًا، وحينما اعتقل كانت ابنته (مودة) تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وابنه (عبد الله) عام وسبعة شهور.

ولفت، إلى أنّ الأسير السيد تعرض على مدار سنوات اعتقاله للعزل الإنفراديّ لسنوات متواصلة، والحرمان من زيارة العائلة، حيث تمكّنت زوجته من زيارته لأول مرة بعد 7 سنوات على اعتقاله، وخلال سنوات أسره فقد والدته وشقيقته.

وأشار إلى أنّ الأسير السيد يعتبر أحد قيادات كتائب القسام والحركة الأسيرة، ومن الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، لافتًا إلى أنه حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية، كما تخصص لاحقًا قبل اعتقاله في هندسة أجهزة التنفس الاصطناعي.