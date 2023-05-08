الولايات المتحدة تواجه خطر الفوضى الاقتصادية

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الاثنين، من إمكانية حدوث فوضى في الاقتصاد الأمريكي، حال فشل الولايات المتحدة في رفع سقف الدين.

وذكرت "يلين" في تصريحات صحفية، أن الكونغرس مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين عن مستوياته الحالية.

وتجاوزت الولايات المتحدة سقف الدين المحدد بـ 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي، بينما يحظر تجاوزه دون موافقة من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

والشهر الماضي، رهن الكونغرس إقرار رفع سقف الدين بتنفيذ البيت الأبيض، خفضا حادا في الإنفاق خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت وزير الخزانة أنه "من غير المقبول أن يهدّد الكونغرس بكارثة اقتصادية للأُسر الأمريكية والنظام المالي العالمي، كتكلفة لرفع سقف الدين".

وزادت "أعرف أن الكونغرس يريد إطلاق عملية تتم فيها مناقشة أولويات الإنفاق ومستوياته، لكنّ هذه المفاوضات يجب ألا تتم عبر توجيه مسدس إلى رأس الأميركيين".

والأسبوع الماضي، توقعت "يلين" نفاذ السيولة الفيدرالية بحلول مطلع يونيو/حزيران 2023، بعدها لن تكون الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأفراد والأسر والشركات والدائنين.

وسقف الدين، هو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار.

وإجمالي الدين المحلي المستحق على الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، يعادل 125 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.