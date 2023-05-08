المسار الثوري: عشرات الفعاليات المُساندة للمقاومة والحركة الأسيرة في أيار

قال محمد الخطيب عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار الثوري البديل أن منظّمات الحركة بدأت في تنظيم عشرات الفعاليات الشعبية في قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا، فيما ستشهد العديد من المدن والعواصم العالمية فعاليات متعددة مساندة للمقاومة الفلسطينية والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ونشاطات ميدانية في مواجهة القمع والعنصرية.

وأوضح الخطيب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ هذه الفعاليات تأتي تزامناً مع الذكرى الـ 75 للنكبة المستمرة منذ 1948، وستشمل إلى جانب المظاهرات والمسيرات الشعبية، ندوات ومحاضرات سياسية وثقافية ومهرجانات فنية وتراثية

وبيّن أن المُنظّمات المنضوية في إطار "المسار الثوري" بدأت في الدعوة للفعاليات السياسية والجماهيرية والاعلامية منذ الأول من مايو/ أيار الجاري مع إحياء "يوم العمال العالمي".

وأكدّ الخطيب أهمية الحملات الدولية الشعبية التي أطلقتها شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، وخاصة الحملة العالمية لتحرير جثامين الشهداء و الحراك الشعبي الثوري في مواجهة القمع والعنصرية في المانيا.

وشدد الخطيب على أن العناوين الرئيسية للمسيرات والوقفات الشعبية التي يجري تنظيمها هذا الشهر هو التأكيد على حقّنا في التنظيم والتعبئة من أجل العودة ولإسناد المقاومة في فلسطين المحتلة وحماية حق شعبنا في القتال بكل الوسائل وفي مقدّمها الكفاح الثوري المسلح لتحقيق أهدافه في العودة والتحرير

وأشار الخطيب إلى أن هذا الشهر سيشهد تصعيداً ضد ممارسات الكيان الصهيوني بحق شعبنا في الوطن وضد سياسات القمع وتكميم الأفواه التي تمارسها الدولة الألمانية بحق جماهير شعبنا الفلسطيني ورفاقنا في برلين وعموم المدن الألمانية، مُؤكداً على موقف حركة المسار الثوري بمواجهة سياسة القمع بالمزيد من النضال والوحدة الميدانية الشعبية وتأسيس تحالفات عربية وأممية داعمة للمقاومة ومناهضة للصهيونية والعنصرية.