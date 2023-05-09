الحركة العالمية: استهداف أطفال فلسطين سياسة ثابتة لدى (إسرائيل)

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "إن استهداف أطفال فلسطين وقتلهم سياسة ثابتة لدى الاحتلال (الإسرائيلي)، فقد قتل اليوم الثلاثاء أربعة أطفال فلسطينيين، ضمن 13 مواطنًا في عدوانه على قطاع غزة".

وأضافت الحركة في بيان صحفي، أنها وثقت استشهاد الأطفال: هاجر خليل صلاح البهتيني (4 سنوات) وميار طارق إبراهيم عز الدين (10 أعوام) وشقيقها علي (8 أعوام)، وإيمان علاء عطا عدس (17 عاما)، إضافة لإصابة عدد آخر، في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية (الإسرائيلية) الساعة الثانية فجرا، استهدفت بنايات سكنية بمناطق مختلفة في قطاع غزة.

وشددت على أن استهداف البنايات السكنية والمنشآت المدنية بما فيها من مدنيين، خاصة الأطفال، سياسة ثابتة لدى سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، وعلى أعلى المستويات السياسية والعسكرية.

وأضافت أنه باستشهاد الأطفال الأربعة فجر اليوم في القطاع، يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال (الإسرائيلي) منذ بداية العام الجاري، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، إلى 24 طفلاً.

وأكدت أن الصمت الدولي وعدم وجود رغبة وإرادة دولية لمساءلة (إسرائيل) عن جرائمها بحق الفلسطينيين، رسالة حماية لها من عدم المساءلة، الأمر الذي يشجعها على المضي بانتهاكاتها لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، خاصة في ظل الحكومة (الإسرائيلية) الفاشية الحالية.