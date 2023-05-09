بري: المجزرة (الإسرائيلية) في غزة أنموذج متقدم لإرهاب الدولة المنظم

أدان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، المجزرة الذي نفذتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وقال بري: "ما حصل فجرا في قطاع غزة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن المستويين الأمني والسياسي في الكيان (الإسرائيلي) يمثلان أنموذجا متقدما لإرهاب الدولة المنظم، وهما من خلال هذه المجزرة التي ارتكبت في لحظة سياسية تتجه فيها المنطقة العربية نحو لم الشمل العربي وصياغة جديدة لوحدة الموقف العربي حيال ثوابت الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، إنما يعبر عن المأزق الذي يتخبط به الكيان (الإسرائيلي)".