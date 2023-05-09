24 طفلا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري

أعلنت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، الثلاثاء، ارتفاع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إلى 24 طفلا، منذ بداية العام الحالي.

وفجر اليوم، شنت طائرات الاحتلال الحربية، سلسلة غارات عنيفة ومتزامنة على مناطق متفرقة بقطاع غزة فجر اليوم، أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال.

وأكدت الحركة في بيان لها عممته على وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، أن الصمت الدولي وعدم وجود إرادة دولية لمساءلة إسرائيل عن جرائمها، هي رسالة حماية وتشجيع على المضي بانتهاكاتها لحقوق أطفال فلسطين، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية.

وقالت إن استهداف أطفال فلسطين وقتلهم وقصف المنشآت المدنية، سياسة ثابتة لدى الاحتلال، وعلى أعلى المستويات السياسية والعسكرية.

ووثقت استشهاد الأطفال: هاجر خليل البهتيني (4 سنوات)، وميار طارق عز الدين (10 أعوام) وشقيقها على (8 أعوام)، وإيمان علاء عدس (17 عاما)، إضافة لإصابة عدد آخر.

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال استهدف خلال عدوانه على قطاع غزة عام 2021 أكثر من 60 طفلا، فيما استهدف 17 طفلا في عدوانه على قطاع غزة في آب/أغسطس عام 2022.