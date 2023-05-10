د. الهندي: الرد على عدوان الاحتلال سيكون موحداَ

أكد د. محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي وعضو مكتبها السياسي، الثلاثاء، أن (إسرائيل) تركز على حركة الجهاد ولديها رغبة في الاستفراد بها، مُشدداً على أن الرد على العدوان سيكون موحداً، وكل التهديدات الصهيونية فارغة لا قيمة لها.

وشدد الهندي على أن الاحتلال تعيش حالياً حرب أعصاب لا تتحملها فهناك شلل في حياة (الإسرائيليين)، وصلت لـتل أبيب، بالإضافة للبقاء قرب الملاجئ وإجلاء السكان، مؤكداً أن المقاومة تراقب ما يجري على الأرض، وهي من تحدد وقت وشكل الحرب.

وبين أن الرد على العدوان سيأتي، ولا قيمة لأي اتصالات والأمر متروك للقادة في غرفة العمليات المشتركة.

وقال الهندي :"الرد سيكون موحداً، مؤكداً بأن كل التهديدات فارغة وليس لها قيمة".

ولفت إلى أن كل الفصائل التي استشهد قادتها قويت فالضربات تقوي الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن (إسرائيل) لن ترمم الردع لا في الضفة ولا قطاع غزة، ولن تمس الوحدة الفلسطينية، ولن يجدي نفعا استفرادها بالجهاد.