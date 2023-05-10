استشهاد مقاومين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين

استشهد فجر اليوم الأربعاء مقاومان، وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هما راني وليد احمد قطنات ٢٥ عاما من مخيم جنين، وأحمد جمال عساف ١٨ عاما من قباطية.

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية، بإطلاق الرصاص والاشتباك مع القوة الإسرائيلية.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول للمصابين، كما فرضت حظراً على سير المركبات الفلسطينية في المنطقة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من منازل المواطنين، لاعتقال مطاردين لكنها لم تستطع الوصول إليهم.

وخلفت قوات الاحتلال خراباً واسعاً في منازل المواطنين، وهددت ذوي المطاردين بملاحقة أبنائهم.

وأعلن الإضراب الشامل اليوم في محافظة جنين حداداً على أرواح الشهداء الذين تجري الاستعدادات لتشييع جثامينهم.

وبارتقاء الشهيدين في جنين، يرتفع عدد شهداء الضفة وغزة الذين ارتقوا منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 17 نصفهم من النساء والأطفال.