لأول مرة.. الاحتلال يستخدم منظومة (مقلاع داوود) للتصدي لصاروخ أطلق على (تل أبيب)

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن الاحتلال (الإسرائيلي) استخدم لأول مرة في تاريخ الصراع، منظومة (مقلاع داوود) أو ما تعرف بـ (العصا السحرية) للتصدي لصاروخ أطلق على منطقة مأهولة في (تل أبيب) بتكلفة تقدر بمليون دولار.

وصمم مقلاع داود للتصدي لصواريخ متطورة جداً غير تلك التي تتصدى لها القبة الحديدي؛ فهو منظومة صممت لاعتراض الصواريخ والقذائف متوسطة المدى – وطويلة المدى.

وجرى تطوير النظام الدفاعي من قبل شركات ‘Rafael‘ و’Elta‘ و’Elbit‘ وهي شركات صهيونية خاصة بأنظمة الدفاع المتقدمة بالتعاون مع شركة رايثون الأمريكية التي ساهمت بنسبة أكثر من 50% من مكونات النظام ضمن مشروع أطلق عليه "مقلاع داوود".

المشروع يضم منظومة اعتراض الصواريخ في (إسرائيل) وهي ( القبة الحديدة – مقلاع داوود – السهم) فهو دفاع متوسط المدى بين القبة الحديدية (قصيرة المدى) والسهم 2 (بعيد المدى).

وتتعامل المنظومة مع الصواريخ القادمة من بعد يتراوح بين 40 كيلومترا و300 كيلومتر، مما يجعل منها الطبقة الوسطى في مجموعة الدفاع الجوي في الكيان الصهيوني.

وتعمل المنظومة بتغطية 360 درجة، بينما تبلغ أعلى نقطة ارتفاع لها إلى 75 كيلومتراً وسرعة صواريخها 7.5 ماخ (7.5 ضعف سرعة الصوت) ويمكن تركيبها على مجموعة من المنصات الأرضية والبحرية والجوية.

وقد أثار استخدام الاحتلال المنظومة غضب في أوساط مستوطني غلاف غزة، وعلق أحد المستوطنين على خبر مقلاع داوود قائلا:" لعيون تل أبيب يتم الاعتراض بصاروخ تكلفته مليون دولار ونحن في الجنوب يكتفون بالقبة الحديدية".