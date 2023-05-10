التعليم بغزة يمدّد تعليق الدوام ليوم غدٍ

أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، تعميماً بخصوص دوام المؤسسات التعليمية ليوم غد الخميس 11 مايو 2023.

وقالت التعليم بغزة، :"إنها تتابع مجريات الوضع الذي تسبب به العدوان (الإسرائيلي) المستمر على قطاع غزة، وتتقدم بتعازيها القلبية لأهالي الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأضافت :"أنه وحفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين، فقد قررت الوزارة تمديد حالة تعليق الدوام لكافة المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال، ليوم غد الخميس 11 مايو 2023، وتأجيل امتحانات التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة المهنية".

ولفتت إلى أن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية يستمر، بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.