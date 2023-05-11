إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب، اليوم الخميس، مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل أربعة شبان بعد اقتحامها المخيم.

وكانت مواجهات عنيفة، قد دارت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطنين، أحدهما برصاصة في الظهر، ونُقلا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووُصفت حالتهما بالمستقرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين، واعتلت أسطحها، في الوقت الذي قامت جرافة احتلالية بتدمير عدة مركبات للمواطنين وسط المخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان هم: محمد عثمان خضر عليان (18 عاما)، ومحمود عثمان خضر عليان (21 عاما)، ومصعب عبد اللطيف صباغ (24 عاما)، خالد معاذ سليمان الغول (23 عاما).

وكالة وفا