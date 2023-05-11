الاحتلال يعتزم تدمير منزل الشهيد خروشة منفذ عملية حوارة

أعلنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم الخميس، عزمها تدمير منزل منفذ عملية حوارة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة في نابلس شمال الضفة الغربية، والتي أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين.

ونفذ القسامي خروشة عملية حوارة النوعية في 26 شباط/ فبراير الماضي، بمنطقة تعد الأكثر حساسية والأخطر أمنياً جنوب نابلس، قبل أن ينسحب من مكان العملية بسلام، وتبدأ رحلة مطاردته من الاحتلال لأيام، لينتهي به المطاف بمعركة مباشرة خاضها حتى نفاد ذخيرته وارتقى شهيداً.

وكانت قوات عسكرية كبيرة تتبع جيش الاحتلال، قدرت بنحو 40 آلية عسكرية مدعومة بمروحيات وطائرات مسيرة، وقوات خاصة تسللوا إلى مخيم جنين بزي مدني، وحاصروا منازل في شارع ميهوب شرقي المخيم، وقصفوا أحد المنازل بالصواريخ ليرتقي القسامي عبد الفتاح خروشة شهيداً، مساء يوم الثلاثاء الموافق 07 آذار/ مارس الماضي. وقبل استشهاده بشهرين، كان خروشة أسيراً في سجون الاحتلال، وحينما تحرر عاد مقاوماً، وكأنه وقع عقدا مع الإصرار رغم الأسر ومحاولات السجان، فلم يحد عن خطه الذي اختاره من البداية.