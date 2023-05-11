ناصيف: الضفة قادرة على تصعيد المقاومة نصرة لغزة وانتقامًا لدماء الشهداء 

أكد القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف أن أبطال الضفة الغربية والقدس المحتلة قادرون على تصعيد المقاومة وإشعال كافة نقاط التماس مع الاحتلال نصرة لغزة وانتقاما لدماء الشهداء فيها.

وتواصل قوت الاحتلال عدوانها الهمجي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت حصيلة الضحايا 25 شهيدا، بينهم 4 من كبار قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة لعشرات الإصابات، وتعرض عدد كبير من المنازل للدمار الجزئي والكلي.

وشدد ناصيف على أن تصعيد المقاومة في الضفة والقدس هو رد قوي على محاولات الاحتلال الاستفراد بأهلنا في قطاع غزة، مؤكدا أن وحدة الدم والهدف والمصير يجب أن يحرك الجميع نحو ضرب الاحتلال عن قوس واحدة وإشغاله عن جرائمه بحق أبناء شعبنا.

وأكد أن أبناء شعبنا في الضفة والقدس قادرون على إيلام الاحتلال والتصدي لجرائمه وتدفيعه أثمانا باهظة على جرائمه، وقال: "ما العمليات البطولية التي نفذها أبطال شعبنا خلال الشهور الأخيرة إلا خير دليل على حجم الغصب الذي يكتنف صدور أبناء شعبنا وجاهزيتهم لاستهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل المناطق".

وشدد القيادي في حماس على أن شعبنا لا يخاف ولن تثنيه جرائم الاحتلال المتواصلة عن التمسك بخيار المقاومة حتى النصر والتحرير، مشيدا بإرادة وعزيمة أبناء شعبنا الصامدين في وجه جرائم الاحتلال وقيادتهم لهذه الثورة العارمة دفاعا عن القدس والأرض والديار.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة ردها على عدوان الاحتلال من خلال الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة، حيث تقصف بصواريخها مستوطنات الغلاف ومدن الداخل المحتل.