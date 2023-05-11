قاسم: المقاومة تواصل واجبها بالدفاع عن شعبنا بشكل موحد

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن المقاومة ما زالت تقوم بدورها في صد العدوان الصهيوني الهمجي المتصاعد ضد قطاع غزة، وأنها ستواصل القيام بواجبها في الدفاع عن شعبنا بشكل موحد، مشدداً على أن الأداء الموحد والمنسق للمقاومة عبر غرفة عمليات المقاومة المشتركة يزيد من قوة الإنجاز السياسي والإعلامي.

وأشار قاسم في تصريح صحفي إلى أن الاحتلال يصعد من إرهابه بقصف المنازل السكنية على الآمنين في بيوتهم في سلوك نازي، مشددا على أن هذا السلوك فشل في كل المحطات التاريخية في كسر إرادة مقاومتنا أو صمود شعبنا.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات عن تصعيد إرهابه ضد شعبنا، موجهاً التحية للمقاومة الباسلة التي تخوض معركتها النبيلة ضد العدو الصهيوني، ولجماهير شعبنا الصامدة والملتفة حول خيار المقاومة.