القيادي جبارين: وحدة شعبنا ومقاومته ضمان حقيقي لمواصلة طريق التحرير

أكد مسؤول ملف الشهداء والأسرى والجرحى في حركة المقاومة الإسلامية حماس القيادي زاهر جبارين، أن الوحدة الفلسطينية والموقف الموحد للمقاومة، هي ضمان حقيقي وقوة لا يستهان بها، لمواصلة طريق الحرية والكرامة والتحرير.

وشدد جبارين خلال كلمة له في مهرجان تأبين الشهداء، والذي تنظمه الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، شعبنا ومقاومته موحدون في الميدان ويقدمون أروع التضحية والفداء.

وأشار إلى أن المقاومة المتصاعدة في ضفة العياش، هي كابوس للاحتلال ورعب صعب لجيشه، منوهاً إلى أنها سطرت خلال الأسابيع والأشهر الأخير ملاحم بطولية في كل بقعة من الضفة المحتلة.

وبيّن أن أبطال الضفة كانوا على موعد من التحدي لهذا المحتل وجيشه المجرم، والتحقوا بمعركة الثأر للاحتلال، انطلاقاً من نابلس جبل النار وجامعة النجاح التي خرجت شهداء القسام.

ونظمت الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح اليوم الخميس، حفل تأبين لشهداء فلسطين عامة وبشكل خاص أبطال غزة ونابلس، تحت عنوان "رجال الثأر"، في الساحة الرئيسية بالحرم الجامعي القديم.



وقالت الكتلة إن الحفل يأتي تكريماً ووفاءً لشهداء الثأر ورجال الكتلة الإسلامية، الذين لبوا صرخات الحرائر في المسجد الأقصى، الشهيدين القساميين معاذ المصري وحسن قطناني.

في غضون ذلك، تواصل الكتلة الإسلامية استعداداتها لخوض انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح، وسط مطالبات بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة، لممارسة نشاطها ودعايتها الانتخابية دون تمييز كتلة عن أخرى.

وتنافس الكتلة الإسلامية الكتل الأخرى في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح، والمقررة في السادس عشر من أيار/ مايو الجاري.