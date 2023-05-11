مهرجان حاشد للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح لتأبين الشهداء ونصرةً لغزة

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، اليوم الخميس، مهرجان تأبين لشهداء فلسطين عامة، ووفاء لشهداء نابلس ورجال الكتلة الإسلامية، ونصرة لغزة ومقاومتها وشهدائها.

وتزين المهرجان برايات حماس الخضراء وصور شهداء نابلس وأبطالها، وسط حضور حشد كبير من طلبة الجامعة وأهالي الشهداء وشخصيات وطنية.

وصدحت حناجر المشاركين بالتكبيرات وهتافات للمقاومة وحركة حماس والأناشيد الوطنية خلال المهرجان الذي حمل عنوان "رجال الثأر"، حيث نظمته الكتلة في الساحة الرئيسية بالحرم الجامعي القديم.

وخلال كلمة لمسؤول ملف الشهداء والأسرى والجرحى في حركة المقاومة الإسلامية حماس القيادي زاهر جبارين، أكد أن الوحدة الفلسطينية والموقف الموحد للمقاومة، هي ضمان حقيقي وقوة لا يستهان بها، لمواصلة طريق الحرية والكرامة والتحرير.

وشدد جبارين خلال كلمة له في مهرجان تأبين الشهداء، والذي تنظمه الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية بنابلس، شعبنا ومقاومته موحدون في الميدان ويقدمون أروع التضحية والفداء.

وأشار إلى أن المقاومة المتصاعدة في ضفة العياش، هي كابوس للاحتلال ورعب صعب لجيشه، منوهاً إلى أنها سطرت خلال الأسابيع والأشهر الأخير ملاحم بطولية في كل بقعة من الضفة المحتلة.

وبيّن أن أبطال الضفة كانوا على موعد من التحدي لهذا المحتل وجيشه المجرم، والتحقوا بمعركة الثأر للاحتلال، انطلاقاً من نابلس جبل النار وجامعة النجاح التي خرجت شهداء القسام.

وأعلنت الكتلة الإسلامية عن مرشحها لرئاسة مجلس طلبة جامعة النجاح الطالب بكلية الطب مروان سعيد عيسى.

ورحب مرشح الكتلة مروان عيسى، بالحضور في نابلس جبل النار وينبوع الثوار وعرين الأسود، وقائمة المجد الطويلة من أبطالها وشهدائها.

وقال عيسى: "إننا في الكتلة الإسلامية نعاهدكم على أن نواصل مسير شهدائنا وقادتنا الذين وبذلوا سنوات أعمارهم في سجون الاحتلال، ونجدد البيعة لشهدائنا وقادتنا الذين سبقونا على هذا الدرب".

وأضاف: "نجدد عهدنا لإخواننا وأخواتنا الطلبة أن نبقى الأحرص على خدمتكم والعمل معكم ولن نتراجع عن ذلك، وسنبقي ملتزمين بالعلم والمقاومة الإبداع".

وقالت الكتلة الإسلامية إن المهرجان يأتي تكريماً ووفاءً لشهداء الثأر ورجال الكتلة الإسلامية، الذين لبوا صرخات الحرائر في المسجد الأقصى، الشهيدين القساميين معاذ المصري وحسن قطناني.

وتنافس الكتلة الإسلامية الكتل الأخرى في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح، والمقررة في السادس عشر من أيار/ مايو الجاري.