القيادي صبحة: وحدة العمل المقاوم منعت الاحتلال من الاستفراد بتنظيم دون آخر

قال القيادي في حركة حماس محمد صبحة، إن وحدة العمل المقاوم منعت الاحتلال من الاستفراد بتنظيم دون آخر.



وأكد صبحة أن المقاومة بدأت جولتها برشقات من الصواريخ التي طالت قرابة نصف أرض فلسطين التاريخية، واختارت تاريخ انطلاق هذه الجولة في ذكرى معركة سيف القدس الخالدة.

وأضاف: "في هذه المعركة ظهرت لنا بعض اللمسات الإبداعية التي اعتادت المقاومة أن تقدمها لنا في كل جولة منها وحدة الموقف الفلسطيني المقاوم والمتمثل بغرفة العمليات المشتركة حيث كان الظرف مختلفا وكان لوحدة العمل الفلسطيني المقاومة في غزة أهمية خاصة".

وبين أن هذه الجولة وحدت المواقف أكثر من أي جولة أخرى فوحدة الموقف ووجود غرفة عمليات مشتركة ووحدة المقاومة أمر مهم جدا.

وأشار إلى أن أهمية العمل المشترك تكمن في أن هذا العمل يؤسس لما بعده، لا سيما أن العبء في مثل هذه الجولات ثقيل لا يستطيع طرف أن يحمله لوحده.

وتابع صبحة: "سنجد بعض الناعقين يحاولون التفرقة بين الصفوف بغضا أو جهلا أو سعيا للتفريق من خلال بعض التصريحات واستخدام وسائل الإعلام"، مشددا على أن المقاومة أوعى من ذلك والقائمين على العمل المقاوم لديهم من الوعي مالا يسمح لهؤلاء بأن يدبوا بينهم الشرخ والفساد.