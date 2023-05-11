القيادي أبو كويك: القسام بجانب سرايا القدس تقود الغرفة المشتركة بقدر عال من الحكمة



قال القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، إن كتائب القسام بجانب سرايا القدس، تقود الغرفة المشتركة بقدر عال من الحكمة والقوة والاقتدار.

وأضاف: "هذا الأداء الملحمي الوحدوي المبهج، يشكل ردا مناسبا على صلف قيادة الاحتلال وغرورها، وترفع من منسوب القوة والحضور والتأثير في المشهد الإقليمي والدولي".

وأكد أن وحدة المقاومة ستجبر الاحتلال على إعادة حساباته وسيدرك الاحتلال أنه لن يستطيع أن يوفر الأمن للمستوطنين، على حساب الدم الفلسطيني.

وبين أن الاحتلال لن ينجح في فرض القبول والسكوت الفلسطيني على مسيرة الأعلام الصهيونية، وسيضطر إلى التراجع تحت ضربات المقاومة الموحدة.

وشدد على أن المقاومة الموحدة ستفرض معادلات جديدة وأوضاع جديدة ليست بحسبان الاحتلال.

وقتل مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بعد سقوط صاروخ على مبنى جنوبي "تل أبيب"، فيما أصيب 7 آخرين بجراح مختلفة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية كبيرة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.

وسقطت الصواريخ في عدة بلدات في غلاف غزة، إضافة لسقوط صاروخ على مبنى من أربعة طوابق في مدينة "تل أبيب" المحتلة.