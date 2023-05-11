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^200 مثال: غزة العزة

شاهد| فلسطينيون يتظاهرون في أم الفحم دعما لغزة

الرسالة نت- الداخل المحتل

تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الخميس في مدينة أم الفحم، تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء 29 فلسطينيًا.

ورفع المتظاهرون مجموعة من الشعارات في الوقفة، وأبرزها: "من أم الفحم تحية، لغزتنا الأبدية"، "غزة غزة رمز العزة"، "علي علي علي صوتك".

وأكد الفلسطينيون على فخرهم بما تقوم به غزة في الدفاع عن الفلسطينيين، ودعو للمشاركة والحشد في الوقفة بالمدينة.

وشددوا على أن المشاركة في مثل هذه الوقفات والتظاهرات يدعم الأهالي في غزة ويعزز صمودهم.

وتواجدت شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) تواجدت بكثافة في محيط التظاهرة قبيل انطلاقها بدقائق قليلة، وحاولت انتزاع أعلام فلسطين من أيدي المشاركين.

المصدر: الجرمق

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