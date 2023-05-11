شاهد| فلسطينيون يتظاهرون في أم الفحم دعما لغزة

تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الخميس في مدينة أم الفحم، تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء 29 فلسطينيًا.

ورفع المتظاهرون مجموعة من الشعارات في الوقفة، وأبرزها: "من أم الفحم تحية، لغزتنا الأبدية"، "غزة غزة رمز العزة"، "علي علي علي صوتك".

وأكد الفلسطينيون على فخرهم بما تقوم به غزة في الدفاع عن الفلسطينيين، ودعو للمشاركة والحشد في الوقفة بالمدينة.

وشددوا على أن المشاركة في مثل هذه الوقفات والتظاهرات يدعم الأهالي في غزة ويعزز صمودهم.

وتواجدت شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) تواجدت بكثافة في محيط التظاهرة قبيل انطلاقها بدقائق قليلة، وحاولت انتزاع أعلام فلسطين من أيدي المشاركين.

المصدر: الجرمق