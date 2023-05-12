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أدى لمقتل مستوطن

الاحتلال يكشف تفاصيل حول الصاروخ الذي استهدف (تل أبيب)

الرسالة نت- القدس المحتلة

كشف جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة، تفاصيل حول الصاروخ الذي استهدف مدينة "خولون" جنوبي "تل أبيب" وسط الكيان (الإسرائيلي) أمس الخميس، وتسبب بدمار كبير ومقتل شخص وإصابة 13 آخرين.

وذكر الناطق بلسان الجيش أن خللاً فنياً حال دون اعتراض هذا الصاروخ وذلك على الرغم من إطلاق صواريخ اعتراضية لإسقاط هذا الصاروخ.

وبين الناطق العسكري أن الحديث يدور عن صاروخ من إنتاج فلسطيني في قطاع غزة ويبلغ مداه 70 كم ويصل وزن رأسه المتفجر حتى 20 كغم، لافتاً إلى أن زاوية استهدافه للمبنى المكون من أربعة طوابق كانت حرجة وبالتالي فقد تسبب بكل هذا الدمار.

المصدر: وكالة "صفا"

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