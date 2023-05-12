مواجهات عنيفة بالقدس واستهداف بؤر استيطانية بالمفرقعات النارية

شهدت عدة أحياء في القدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات في أحياء بئر أيوب وبطن الهوى بسلوان، بالإضافة إلى بلدة شعفاط شمال المدينة المحتلة

وأطلق الشبان وابلاً كثيفاً من المفرقعات النارية، صوب البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى بسلوان، في وقت استهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالمفرقعات في حي بئر أيوب.

وأغلقت قوات الاحتلال الحي ومنعت مركبات المواطنين من الوصول لمنازلهم لعدة ساعات، بينما أغلق المستوطنون الطرق بحاويات القمامة في حي راس العامود.

وقال المقدسي إياد أبو صبيح، إن قوات الاحتلال منعت الأهالي وبينهم نساء وأطفال من الوصول لمنازلهم، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المقدسيين ومنازلهم.

وفي حي عين اللوزة تصدى الشبان لقوات الاحتلال وأغلقوا الطرق بالمتاريس، فيما اعتقل الاحتلال عدداً من الشبان في بلدة الطور بعد اقتحام حفلة زفاف الأسير المحرر وائل حنيطي الذي اعتقل أيضاً مع أشقائه.

وتشهد أحياء القدس المحتلة، مواجهات شبه يومية مع قوات الاحتلال والمستوطنين الذين استولوا على عدد من المنازل وسط الأحياء المقدسية.

وأحرق الشباب الثائر في العيساوية قبل يومين حافلة للمستوطنين بشكل كامل، أعقبها مواجهات عنيفة أدت لإصابة أكثر من 140 مقدسياً من سكان البلدة.