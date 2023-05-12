العشرات يتظاهرون في حيفا تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة حيفا مساء أمس الخميس في تظاهرة منددة بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

وحمل الفلسطينيون مجموعة من الشعارات واللافتات التي رفعها المتظاهرون في الوقفة،وأبرزها: "يا أهلينا انضموا انضموا شعبنا ضحى بدمه"، "من حيفا أعلنها، غزة نجمة بسماها".

وفي أم الفحم، تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء الخميس تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء 31 فلسطينيًا.

ومن مجموعة الشعارات التي رفعها المتظاهرون في الوقفة، "من أم الفحم تحية، لغزتنا الأبدية"، "غزة غزة رمز العزة"، "علي علي علي صوتك".

وأكد الفلسطينيون على فخرهم بما تقوم به غزة في الدفاع عن الفلسطينيين، ودعو للمشاركة والحشد في الوقفة بالمدينة.

وشدد الفلسطينيون على أن المشاركة في مثل هذه الوقفات والتظاهرات يدعم الأهالي في غزة ويعزز صمودهم.

وتواجدت الشرطة (الإسرائيلية) بكثافة في محيط التظاهرة قبيل انطلاقها بدقائق قليلة.

المصدر: الجرمق الإخباري