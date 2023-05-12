مستوطنو غلاف غزة يواجهون الصدمات النفسية لوحدهم

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة، إن مستوطني غلاف غزة، بعد كل جولة يتركون وحدهم يواجهون الصدمات النفسية والعقلية بدون اهتمام من الحكومات (الإسرائيلية).

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن مستوطني الغلاف ممن يعانون من ظروف نفسية حادة بعد كل جولة يضطرون للسفر لمسافات طويلة حتى "تل أبيب" وغيرها من أجل تلقي العلاج النفسي، وأحيانًا ينتظرون شهور طويلة للحصول عليه.

وأشارت إلى أنه لا يتواجد في غلاف غزة عيادات للصحة النفسية، تقدم الخدمات في ظل استمرار إطلاق صواريخ المقاومة بغزة.

ولفتت إلى أن مراكز "الصمود" لتقديم الدعم النفسي لا تتوقف في الجولات وفي أعقابها عن استقبال الاتصالات التي تزداد من حين لآخر، ويزداد عددها مع كل جولة.

المصدر: صحيفة القدس