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قائد بالغرفة المشتركة: ندك عمق الكيان وأفشلنا مخطط الاستفراد بسرايا القدس

غزة- الرسالة نت

كشف قائد في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن الغرفة المشتركة بجميع فصائلها أفشلت مخطط الاحتلال الاستفراد بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتواصل دك عمق الكيان بالصواريخ.

وقال القائد في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة القطرية: "فصائل الغرفة تدك عمق الكيان وقلبنا نتائج المعركة، ونتحكم في نسق المعركة وتحديد موعد ومكان الرد بشكل حازم"

 وأضاف القائد: "أدخلنا تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال بالمعركة".

هذا وأطلقت فصائل الغرفة المشتركة قبل ظهر اليوم الجمعة، رشقات صاروخية كثيفة باتجاه مستوطنات القدس وجنوب الضفة الغربية وكذلك غلاف غزة وسديروت وعسقلان.

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