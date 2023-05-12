دعوات في أم الفحم للمشاركة في مسيرة الوفاء الثانية إحياءً لذكرى هبة الكرامة

دعا الحراك الفحماوي الموحد بالشراكة مع لجنتي المتابعة والشعبية في أم الفحم إلى مسيرة الوفاء الثانية لإحياء الذكرى الثانية من أحداث هبة الكرامة وذلك يوم الجمعة 19 من أيار/مايو 2023.

وقال الحراك واللجان في دعوتهم، "يا جماهير شعبنا الأغر، بالتزامن مع الذكرى الثانية لأحداث هبة الكرامة التي انتفض فيها أبناء فلسطين الحبيبة من جيل الشباب للدفاع عن كرامتهم ومقدساتهم وحرمة دمائهم والتحموا دفاعاً عن المسجد الأقصى مع كافة ساحات الوطن المبارك وراح ضحية الأحداث كل من الشهيد ابن مدينة أم الفحم محمد محمود كيوان والشهيد ابن مدينة اللد موسى حسونة وكانوا درة على تاج الكرامة الذي توج به أبناء شعبنا المرابط".

وتابعوا، "إننا ومن هذا المنبر الحر وكما عودناكم بأن نكون الأوفياء مع كل قضايا شعبنا، فإننا نهيب بكل الأحرار أن يقابلوا الوفاء بالوفاء ويلبوا نداء الواجب أمام من قدموا دماءهم وارخصوا أرواحهم ودفعوا من أعمارهم أثمانًا في الزنازين وخلف قضبان الظالمين، عن طريق المشاركة الفعّالة في مسيرة الوفاء الثانية يوم الجمعة الموافق 19/05/2023".

وتأتي هذه الفعالية إحياء لذكرى أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/مايو 2021 والتي ارتقى فيها الشهيدين موسى حسونة من مدينة اللد ومحمد كيوان من مدينة أم الفحم.