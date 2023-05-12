شهيدان في سلسلة غارات (إسرائيلية) على غزة

استشهد مواطنيْن وأصيب آخرين، الجمعة، جراء سلسلة غارات جوية لا زالت تنفذها في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأغارات طائرات على شقة سكنية في حي النصر شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنيْن لم تعرف هويتهما.

وتسببت الغارة بدمار كبير في الشقة السكنية وحريق التهم أجزاء منها.

كما قصفت طائرات الاحتلال 5 منازل أخرى ودمرتها في رفح وخانيونس ودير البلح وبيت لاهيا ومنطقة الفالوجة بجباليا

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة أراض في مناطق متفرقة من القطاع.

فيما واصلت المقاومة إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون تجاه مواقع ومستوطنات ومدن الاحتلال.