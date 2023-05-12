هنية يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الجمعة اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي نقل رسالة تضامن ووقوف من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى جانب شعبنا ومقاومتنا، ومشيدًا بصمود غزة وما تسجله مقاومتها من بطولة في المواجهة الجارية مع العدو.

من جانبه عبر رئيس الحركة عن شكره على الاتصال وتثمينه لموقف الجمهورية ورسالة الرئيس، وأكد له بأن العدو يتحمل المسؤولية عما يجري بسبب جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم.

وأكد رئيس الحركة أن المقاومة موحدة في الميدان وفي المواكبة السياسية، داعيًا بالرحمة للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى.